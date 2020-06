Circo del Sol se declara en quiebra por Covid

Por el covid-19, Circo del Sol se declara en quiebra internacional.

El famoso Cirque Du Solei, conocido internacionalmente como Circo del Sol, se declara en quiebra y licenciará a 3.500 empleados entre artistas y producción del evento circense que cambio el concepto de los circos en el mundo. Algunos medios, de acuerdo al comunicado de “bancarrota“, no salen del asombro de esta decisión ya que era una de las empresas más sólidas del espectáculo mundial con sede en Canadá. Los tres meses después del anuncio del cierre de sus grandes shows que giraban al rededor del mundo, incluyendo los de las Vegas, “Michael Jackson One” y The Beatles Love“, no aguantaron el cese de actividades y originó el comunicado que dejará sin trabajo a talentosos artistas de varias nacionalidades. “Durante los últimos 36 años, Cirque du Soleil ha sido una organización altamente exitosa y rentable. Sin embargo, con cero ingresos desde la suspensión forzada de todos nuestros espectáculos debido al COVID-19, la gerencia tuvo que actuar con decisión para proteger el futuro de la compañía“, fueron las palabras de la Presidente de la organización quien compartió la noticia que hoy tiene tristes a millones de fanáticos.

En el instagram oficial del Circo del Sol, con un mensaje de pronto nos veremos anuncian: “en los próximos días, le continuaremos informando aunque posiblemente le surjan dudas o preguntas. Si ya tiene entradas para uno de nuestros espectáculos, estas siguen siendo válidas. En breve recibirá un correo electrónico con más información. Para todas las demás preguntas, consulte la sección de preguntas frecuentes de nuestra web: https://www.cirquedusoleil.com“. La última visita a Colombia, la vivió Medellín con “Ovo” la fábula de insectos que tuvo gran acogida.

Anuncio Oficial del Circo del Sol

En español el Circo del Sol anuncia su receso