Sobrevivió a un duro cáncer y ahora lo echan de los sitios por “asustar” la gente

En redes sociales se ha hecho viral una denuncia de un insólito caso de discriminación que tuvo lugar en una cafetería de Carolina del Sur, Estados Unidos.

La hija de Kirby Evans publicó por medio de Facebook que su padre sufrió de un duro cáncer y que tras 7 años de batallar, logró sobrevivir. Sin embargo, perdió su nariz y uno de sus ojos.

En la denuncia la mujer contó que su padre llegó hasta una cafetería donde compró un café y unas donas, y al sentarse a disfrutar, un hombre, al parecer el dueño, le pidió que se retirara ya que debido a su aspecto físico asustaba a los demás clientes.

La mujer cuenta que su padre llegó hasta su casa llorando debido a lo que le habían dicho, y se quedó varios días sin querer salir de la casa.

“Mi Padre es el hombre más fuerte lo sé pero, cuando me dijo lo que le pasó, vi lágrimas saliendo de su ojo. Me dolió verlo herido así, sobre todo por algo que no lo puedo ayudar”, dijo la denunciante.