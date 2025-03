Sin salir de la casita: Observatorio Astronómico del ITM trasmitirá en vivo eclipse lunar del 14 de marzo

Minuto30.com .- El próximo viernes 14 de marzo, el Observatorio Astronómico del ITM invita a todos los amantes de la astronomía a ser testigos de un eclipse lunar total, un espectáculo que promete teñir la Luna de un rojo intenso. Desde la comodidad de sus hogares, podrán seguir cada fase de este fenómeno a través de una transmisión especial en el canal de YouTube del Observatorio.

La transmisión, que comenzará entre la medianoche y las 4:00 am (hora de Colombia), ofrecerá una experiencia única con explicaciones científicas, datos curiosos y observaciones en tiempo real. Descubran cómo y por qué ocurren los eclipses, su impacto en la astronomía y disfruten de imágenes sorprendentes del cielo nocturno. No se pierdan la oportunidad de presenciar la «luna de sangre», un fenómeno que ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre la superficie lunar.

Para que no se pierdan ningún detalle, aquí les compartimos el cronograma del eclipse (hora de Colombia, UTC-5): inicio del eclipse penumbral a las 10:57 pm, inicio del eclipse parcial a las 0:09 am, inicio de la totalidad a la 1:25 am, totalidad a la 1:58 am, fin de la totalidad a las 2:31 am, fin del eclipse parcial a las 3:47 am y fin del eclipse penumbral a las 5:00 am

Los eclipses lunares totales son eventos astronómicos que capturan la atención de personas en todo el mundo, ofreciendo un espectáculo natural impresionante. El Observatorio Astronómico del ITM invita a todos los ciudadanos a unirse a esta experiencia única y explorar los misterios del universo.

