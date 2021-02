El acalde de Facatativá, Guillermo Aldana, fue centro de polémica y críticas luego de que él mismo aplicara la primera vacuna contra la Covid-19 en el municipio.

Lea también: Le cortaron una mano con un machete, pero está en riesgo de perder la otra: situación de presunto ladrón en Cali

Pese a que el mandatario es cirujano, y está capacitado para vacunar y contaba con la autorización de la Gobernación de Cundinamarca, muchas personas calificaron el acto como un “show político”.





Frente a las críticas, el alcalde respondió que “no fue con un fin politiquero ni nada. Consulté con la Gobernación de Cundinamarca y me autorizaron por ser médico. No me parece que tenga contrasentido porque es mi profesión”.

“Están equivocados si piensan que esto es para buscar votos”, insistió en diálogo con Blu Radio.