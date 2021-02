Inescrupulosos han estado publicando durante los últimos días que hay ofertas laborales para el nuevo metro, pero esto es falso, así lo dio a conocer, Sergio López, gerente del proyecto del Metro de la 80.

El Gerente explicó que estas personas han estado ofreciendo trabajo para el nuevo metro por redes sociales, “quiero ser claro con esto: es una estafa, en este momento el proyecto no está solicitando hojas de vida, el proyecto está en un momento de estructuración y digamos que la convocatoria de hojas de vida serian para el próximo año”.

Un cibernauta trinó que a él le habían ofrecido trabajo para el Metro por lo que hizo pública la situación para que otros no cayeran, el hombre escribió, “denuncio que hoy me llamaron y son muy evidentes ofreciendo cosas tan buenas que son absurdas que se manejen de la forma que lo hicieron, recomiendo a las personas que contacten tener tranquilidad, mesura y sobre todo inteligencia para no caer, dejo pantallazo con evidencias”.

Aunque aún no se sabe las razones por las cuales están engañando a las personas con falsas convocatorias laborales, el gerente del proyecto exhortó, “no se dejen estafar, no permitan que se queden con sus datos personales, no envíen hojas de vida a estos corros falsos”.

denuncio que hoy me llamaron y son muy evidentes ofreciendo cosas tan buenas que son absurdas que se manejen de la forma que lo hicieron, recomiendo a las personas que contacten tener tranquilidad, mesura y sobre todo inteligencia para no caer, dejo pantallazo con evidencias. pic.twitter.com/TvmsoAH3W7 — victor rodriguez (@vhrodriguez64) February 2, 2021

