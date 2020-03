Sin caminantes y con negocios cerrados, el centro de Medellín va quedándose solo por el Covid-19

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, reportó a través de sus redes sociales que en el centro de la ciudad el tráfico peatonal disminuyó en un 60%, mientras que las ventas han bajado un 40%. Estas cifras revelan la realidad del ‘pulmón económico’ de la capital de Antioquia, que se está quedando sin caminantes y con varios negocios cerrados, debido a las medidas de precaución que hay que tomar por la llegada del Covid-19.

Sin embargo, en aquel lugar se encuentra una gran variedad de pensamientos. Minuto 30 recorrió algunos de los puntos más importantes y dialogó con venteros, caminantes y personas del común, y algunos de ellos, como los del comercio informal, comentaron que no saben qué hacer, pues independiente de las medidas que se tomen, no están en capacidad económica de parar, pues viven de lo que diariamente logran vender.

Por su parte, otras personas se tomaron el tema con tranquilidad, y aseguraron sentirse confiados de que el coronavirus no los afectará a ellos. Otros más, aseguraron que no tienen de otra, y les toca quedarse en la zona céntrica porque no tienen a donde más llegar.

Esto fue lo que encontramos en nuestro recorrido: