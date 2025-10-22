Resumen: Más de 350.000 personas en Antioquia participaron en el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias. El Dagran evaluó la capacidad de 121 municipios ante sismos e inundaciones.

Más de 350 mil antioqueños salieron a la calle para el Simulacro Nacional de Emergencias

Antioquia demostró un alto grado de preparación y conciencia ciudadana al vincular a más de 350 mil personas en el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias.

El ejercicio, coordinado por la Gobernación a través del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran), puso a prueba la capacidad de respuesta de 121 municipios ante diversos escenarios de calamidad.

El simulacro, realizado este 22 de octubre, contó con la participación de 16 entidades del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, sumando instituciones educativas, organismos públicos, empresas privadas y una activa participación de organizaciones sociales.

Según el reporte preliminar entregado por Carlos Ríos Puerta, director del Dagran, la entidad recibió en su Centro de Operaciones de Emergencias (COE) una cifra récord de participación: 350.845 personas evacuadas, 276 animales evacuados, 851 entidades del sector público y 1.373 empresas del sector privado, a lo que se suman más de 12.000 organizaciones sociales y comunitarias.

La pertinencia del ejercicio radicó en que los municipios no simularon un único evento. Sesenta y cinco municipios practicaron la respuesta ante sismos, 18 ante inundaciones, y otros ante amenazas específicas como incendios estructurales, movimientos en masa, avenidas torrenciales, vendavales y derrames químicos.

Lea también: ¡Urgente! Capturaron al sobrino de la periodista María Victoria Correa, asesinada en Envigado frente a él

El director del Dagran resaltó el despliegue de personal en las áreas de conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres, quienes brindaron apoyo en la planeación y evaluaron la funcionalidad de las capacidades instaladas por la Gobernación.

Varios municipios, como parte del ejercicio, reportaron haber superado su capacidad de respuesta inicial, lo que permitió al Dagran activar protocolos de apoyo y despliegue en campo.

Más noticias de Antioquia