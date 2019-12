VIDEO: Silvestre Dangond apoya a las Fuerzas armadas diciendo que a los jóvenes de hoy “les ha faltado formación natural”, todo en pleno concierto

El cantante de vallenato Silvestre Dangond dio las polémicas declaraciones durante su show en el marco de la fiesta de fin de año de la Policía.

“Me he chupado todo; narcotráfico, guerrilla, ‘paras’, corrupción… Me he chupado todo. Todo lo tengo aquí en mi mente. A la nueva generación le ha faltado un poco más de formación natural, porque hoy en día a las nuevas generaciones las forman las redes sociales y es muy difícil hacerle creer a la juventud lo que en algún momento nosotros vivimos. Yo con mucho orgullo apoyo a las Fuerzas Armadas de Colombia, tanto a la Policía Nacional como al Ejército”, declaró Dangond.

Estas declaraciones se dan luego de que Silvestre reconociera que en el país hay una polarización y ha desencadenado el paro nacional, que desde el 21 de noviembre ha dejado múltiples movilizaciones, de las que muchos artistas han participado activamente.