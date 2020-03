“Siento que me ahogo, no soy capaz de respirar”, Colombiana con coronavirus reveló la angustia actual que vive

Una colombiana radicada en España contó la angustia que vive en la actualidad después de contagiarse de coronavirus y verse enfrentada al aislamiento hospitalario por la gravedad de dicha enfermedad.

Se trata de Carolina Guerrero, de 41 años de edad, quien contó su historia en La Fm y detalló que lleva 14 años viviendo en la ciudad de Madrid, donde se contagió del virus que fue diagnosticado en su cuerpo el pasado 7 de marzo.

“Estuve cuatro días en cuidados intensivos con oxígeno. Me inyectaron líquidos y cuando me dijeron que me iban a intubar pensé lo peor (…) No saturaba, no respiraba y me metieron a la UCI. Me conectaron a mil cables, me pusieron muchos líquidos, aparatos por el cuerpo”, relató la mujer en el medio citado.

La mujer además relató que ha estado completamente aislada en medio de su progreso y vive un estilo de ‘pesadilla’ ya que las enfermeras la revisan completamente cubiertas, para revisar cuál es su avance y cómo está su salud tratando de superar el virus.

Entre lo peor que le ha tocado vivir por cuenta del virus, la colombiana aseguró que pasó varias noches sin dormir, con una tos agobiante, por lo que no podía comer sintiendo el estómago revuelto, lo que le preocupó en su momento y le hizo pensar que nunca más vería a su familia.