¡SIA SE CONFIESA! Adoptó un hijo y quiere tener sexo “sin compromiso” con Diplo

La cantante Sia se dejó llevar. Confesó que tiene un hijo adoptado y aseguró que se siente atraída sexualmente por Diplo, pero sería “sexo sin compromiso”.

Fue a la revista GQ donde Sia se desató y contó hasta con quién se quería acostar. Primero afirmó que ya es mamá y que el hecho de haber adoptado va en consecuencia con su nuevo estilo de vida como madre soltera.

Luego vino su desparpajo (muy característico de su personalidad) y afirmó que gran parte del tiempo que invierte con su amigo y socio Diplo se desgasta en tratar de no tener sexo, pues ninguno de los dos quiere dañar la relación laboral que tienen con su banda LSD, creada en 2018.

Sin embargo, Sia confesó lo siguiente: “este año le escribí un mensaje de texto (a Diplo) y le dije: ‘Escucha, eres como una de las cinco personas que me atraen sexualmente, y ahora que he decidido estar soltera por el resto de mi vida. Y acabo de adoptar un hijo, no tengo tiempo para una relación. Si estás interesado en un sexo sin ataduras, entonces golpéame”.

Queda esperar si al final estos dos colegas ceden y tienen su respectiva noche de pasión.

