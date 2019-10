Si tiene menos de 35 años tome nota, así serán las condiciones para pensionarse en un futuro en Colombia

En las últimas horas el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, se pronunció para entregar detalles sobre los cambios que tiene pensado el Gobierno Nacional en el sistema pensional del país.

La reforma será presentada en los próximos meses y con ella se busca un régimen nuevo para que los colombianos que tienen menos de 35 años en la actualidad, cuando logren su pensión, accedan a un sistema que tenga más racionados los subsidios estatales, buscando que más personas tengan acceso en su vejez.

“Nosotros estamos pensando racionalizar los subsidios. Queremos que las personas de altos ingresos no tengan un subsidio tan alto por parte del Gobierno y estamos buscando que más personas accedan a protección a su vejez”, aseguró Londoño en Blu Radio.

Además, el viceministro planteó que se busca mantener tres pilares del Gobierno: no afectar derechos adquiridos, no aumentar la edad de pensión y hacer más redistributivo el sistema. Según él, con base en esos tres pilares, no cabría aumentar la base de cotización ni por parte de los empleadores ni de los empleados.

Finalmente, a través de los ministerios de Hacienda y Trabajo, el Gobierno planteó que no piensa acabar con Colpensiones y elevar las tasas de cotización de los trabajadores, resaltando que busca aumentar la cobertura y tener un sistema más equitativo.