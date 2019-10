Shannon de Lima reflexiona sobre las redes sociales con esta sexy foto

La modelo Shannon de Lima aprovecho una bella y sexy foto playera suya para reflexionar sobre las apariencias que se ven en las redes sociales.

La novia de James Rodríguez acostumbra publicar fotos muy sexys y sugestivas en Instagram, pero no siempre lo hace por diversión o para mostrar su belleza y su trabajo, también le da espacio a las reflexiones y esta vez envió un mensaje sobre lo que se que en estos espacios, que a veces no concuerda con lo que hay en la realidad.

“🌹 No dejes que Instagram te engañe. Hay gente con solo 10 “me gusta” que tienen muchos amigos. Personas con más de 10000 “me gusta” que en realidad están jodidamente solas. Parejas que parecen súper felices y sin embargo son miserables. Las personas que no publican fotos suyas o con gente importante para ellos, pero están en una preciosa relación y se lo demuestran directamente. Personas que se conocen muy bien, pero parecen como extraños. Y no te olvides de las personas que están hasta el cuello en deudas y muestran una vida súper lujosa en Instagram”, escribió la venezolana en su publicación, que ya cuenta con más de 31 mil likes.

Shannon también aconsejó a su seguidores de cómo deben actuar en la vida. “No es aparentar ser buena persona en las redes, es serlo en la vida real y demostrarlo. Recuerda, esto no es la vida real. Las apariencias son solo eso, apariencias… Utilicemos esta fuente para al menos transmitir alegría y buena energía a las personas 🥳😍❤️”, añadió De Lima.