Shannon de Lima afirma que su relación con James Rodríguez “fluye” a la perfección

En una entrevista para la revista Diez Minutos la modelo Shannon de Lima dio detalles sobre su actual relación con el futbolista colombiano James Rodríguez.

“Todo fluye bien en mi relación con James: la confianza, el respeto y el amor. Y eso es lo más importante para mí”, afirmó Shannon a la publicación en medio de una conversación sobre la relación que mantienen y su estadía en Madrid, luego de que el colombiano volviera al equipo de los Merengues.

Shannon también confesó si se casará o no con James y cómo toma los cambios laborales del futbolista. “No es mi sueño. La gente se casa, se divorcia, no sé para qué pierden el tiempo. Por el momento, no pienso en boda… Él no decide, pero soy su pareja y lo apoyaré vaya donde vaya”.

Otro de los temas que se habló en la entrevista fue la maternidad, del Shannon dejó claro que le encantaría tener más hijos, “solo tendría que dejar de viajar”, y que su hijo Daniel Alejandro tiene una muy buena relación con los hijos de su actual novio James y su exesposo Marc Anthony. “Salomé y Samuel son maravillosos… Han sido muchos años compartiendo mi vida con Marc, ha sido un hombre muy importante para mí y somos muy buenos amigos. Mi hijo les llama hermanos (a los hijos del intérprete y su ex Jennifer López, los mellizos Max y Emme), están todos muy unidos”, declaró.