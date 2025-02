Shakira lamenta la cancelación del concierto en Medellín y promete reprogramarla

Resumen: Shakira confirma la cancelación de su concierto en Medellín por problemas con la tarima. La cantante expresó su tristeza por no poder presentarse y prometió reprogramar la fecha.

Minuto30.com .- Horas después de que se anunciara la cancelación de su concierto en Medellín, programado para el lunes 24 de febrero, debido a un daño en la estructura de la tarima, Shakira expresó su pesar a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales.

«¡MI GENTE DE MEDELLÍN! ME DUELE MUCHO NO PODER SUBIRME AL ESCENARIO Y CANTAR PARA USTEDES CON LAS GANAS QUE TENÍA», escribió la artista barranquillera, quien también compartió la tristeza de no poder cumplir con su esperado reencuentro con el público. «Mis hijos estaban emocionados por conocer Medellín, y yo por reencontrarme con ustedes y compartir todas las sorpresas que les tenía preparadas», añadió.

Shakira lamentó especialmente los inconvenientes causados a quienes habían viajado para el evento y aclaró que la situación estaba fuera de sus manos y de las de su equipo de producción. Sin embargo, se mostró confiada en que pronto se encontrará una nueva fecha para celebrar con su público.

«Siempre agradecida por el apoyo incondicional que me brindan. Los quiero mucho y espero verlos muy pronto», concluyó.

