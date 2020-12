¿Se nos va ‘Esperancita’? Por un problema de salud Esperanza Gómez se retiraría para siempre

Esperanza Gómez es una de las actrices para adultos más reconocida en el medio, por lo que sus seguidores están bastantes preocupados por su posible retirada de la industria, debido a un problema de salud que presenta.

En medio de una entrevista para un medio, la colombiana aseguró que aunque el porno le ha dado buenos beneficios económicos, podría retirarse por un quebranto de salud que presenta.

“Yo vengo con unos problemas hace rato en mi columna. Tengo varias vértebras que están bastante malas y en ocasiones me cuesta mucho sentarme, pararme, caminar, entonces me afecta mucho mi estilo de vida… y mi trabajo también porque no me pueden abrir, no me puedo levantar, no me pueden hacer nada”, dijo la actriz de 40 años.