La nueva secuela de “Sex and the city” incluye a personaje latino y no binario

La nueva secuela de Sex and the city viene a la pantalla con el nombre de And just like that. Luego de más 23 años del estreno de la serie, ahora le apostará a la diversidad incluyendo a un personaje latino y no binario.

Se trata de Sara Ramírez, artista y cantante proveniente de México, que representó a la cirujana Calliope “Callie” Torres en la reconocida serie Grey’s Anatomy.

Sara se declaró como una persona no binaria en agosto de 2020 y ahora llegará a And just like that, una oportunidad para formar parte del elenco inicial de la icónica serie Sex and the city.

