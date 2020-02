Segunda esposa de José José arremete contra el imitador colombiano que dice ser hijo del cantante

Anel Noreña, segunda esposa del fallecido José José, está furiosa y no pierde oportunidad para gritar a los cuatro vientos que Brayan Fanier Álvarez Rojas, el imitador colombiano del “caballero de la canción”, no es su hijo.

“Que quede claro: no es de la familia…No, no es tu papá y dejó un vídeo específicamente diciéndolo mi amor, ya se te dijo que si no estabas a gusto con lo del ADN, vayas y demandes al laboratorio, tampoco has ido, insistes, insistes, insistes, pero no, es una realidad y la tienes que aceptar ‘mijo’, porque sino es irte contra la palabra de José y José ya murió”, dijo Anel en una entrevista, palabras que ha repetido hasta el cansancio.

Noñera se ha dedicado a desmentir al imitador colombiano desde que este llegó a México a hacer conciertos en honor a José José promocionándose como “su hijo”, asunto que una prueba de ADN ya desmintió, pero el ganador de ‘Yo me llamo’ insiste en que sí es familia del mexicano.

“Ayúdenme a que este video se divulgue porque el muchacho está cometiendo un grave error. Él es un imitador de José José, no lo niego, pero no es su hijo”, escribió Noreña en sus redes sociales.