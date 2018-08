Según un listado predicciones, para el 2021 los E-sports tendrán más televidentes que el tenis en Estados Unidos

El próximo 29 de agosto se celebrará el Día del Gamer, y aunque no es una fecha oficial muchas personas y empresas alrededor de la industria de los videojuegos lo toman seriamente, es por este motivo que Newzoo, empresa dedicada a los juegos, deportes electrónicos e inteligencia móvil, realizó una lista de 10 predicciones sobre el crecimiento de los E-sports para el año 2021.

1. Los E-sports reunirán más televidentes que el tenis en los Estados Unidos, lo que ofrece una idea de su crecimiento y poderío.

2. Una cuarta parte de la población mundial conocerá los deportes electrónicos, una imagen que se aleja a lo que eran años atrás y a los prototipos a los que se solía relacionarlos.

3. Las 10 capitales más grandes del mundo tendrán cada una un estadio dedicado a los E-sports.

4. El contenido de los game-streaming generará un total de 10 mil millones de horas en las principales plataformas.

5. La Final del Campeonato Mundial de League of Legends atraerá más espectadores que el Campeonato de las Seis Naciones, el torneo internacional anual de rugby entre las selecciones las más poderosas de Europa.

6. Un competidor de E-sports de alto perfil protagonizará un comercial global de Nike. “En términos de audiencia, los deportes electrónicos en general ya están a la par del golf. Dado que Nike ya ha tenido comerciales protagonizados por profesionales del golf, incluidos Tiger Woods y Rory McElroy, esperamos que la compañía cuente con un atleta importante de deportes electrónicos en un comercial para 2021”, señaló la empresa.

7. Más de la mitad de los espectadores de la Final del Campeonato Mundial de League of Legends no serán jugadores activos del juego. Esto responde a datos de Newzoo que señalan que el 20% de los espectadores de E-sports de League of Legends no juegan activamente el juego.

8. La mayoría del contenido de E-sports será contenido oficial, a diferencia de los partidos en vivo. “Los comentarios y análisis previo y posterior al juego que complementan los eventos en vivo han sido parte del mundo de los deportes durante años, incluido NFL Primetime para el fútbol americano. Este tipo de contenido oficial ya está empezando a ser más prominente en los deportes electrónicos, incluidos los documentales, detrás de camara, el análisis previo y posterior al juego”.

9. Ibiza atraerá a 10 mil turistas de E-sports a sus eventos en vivo. Según la firma esta ciudad será capaz de capitalizar el interés de los jóvenes por los deportes electrónicos a través de sus propios eventos.

10. El equipo de E-sports más popular del mundo tendrá más seguidores en Twitter que los Golden State Warriors.