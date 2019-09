Según Iván Duque, el país es el más competitivo en negocios de espectáculo y economía naranja de América Latina

En el marco de la conferencia titulada “Creativity and Technology: The Landscape of New Opportunities in Colombia’, que se realizó en la sede de la NBC Universal, en Nueva York, el mandatario de Colombia, Iván Duque, aseguró que el país es el más competitivo con los negocios del espectáculo y la Economía Naranja, “gracias a las reformas que hemos hecho. Y eso nos hace muy atractivos y convierte a Colombia en el líder del sector cinematográfico, audiovisual en América Latina y el Caribe”.

Además, el presidente señaló que las industrias de la creatividad le representan al país el 1,8% del Producto Interno Bruto (PIB), y que el propósito de su Gobierno es duplicar o triplicar esa cifra en los próximos años.

Sobre esto señaló: “En un país como Colombia hay muchísimas familias que educan a sus hijos, simplemente, para que se gradúen del bachillerato o de una universidad y encuentren un empleo. Y no importa en qué industria o sector; lo importante es que consigan empleo. Pero jamás reflexionan sobre el hecho de que si logramos que los jóvenes, la población joven, trabajen en aquellos campos donde tienen un talento, ahí estaríamos ampliando el capital social”, dijo.

El Mandatario recordó que la estrategia de Economía Naranja de su Gobierno se basa en siete conceptos que suponen un trabajo integrado dentro de la Ley Naranja, la misma que impulsó cuando era senador.