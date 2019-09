Sebastián Yatra se pronunció sobre la polémica entre los reguetoneros y los Latin Grammy

El cantante Sebastián Yatra dio su punto de vista sobre la gran polémica que se armó entre los reguetoneros y los Latin Grammy luego de conocer la lista de nominados al gramófono este año.

Las declaraciones de Yatra se dieron en la alfombra negra de la gala de Hombres del año 2019 de GQ México. Allí el colombiano confirmó estar muy feliz con sus nominaciones a los Latin Grammy y aseguró que ha sido un trabajo en equipo. “Estoy extremadamente emocionado de esta celebración porque acabo de quedar nominado a tres premios. Estoy muy feliz porque siento que era el álbum que nos merecíamos porque fue en el que estuvimos trabajando cantidades y son canciones hechas con el corazón. Son baladas, y son canciones que para esta nueva generación no han perdido vigencia y se pueden escuchar para siempre”, afirmó.

Sebastián también se refirió a la polémica con los artistas de reguetón, quienes no se sintieron respaldados por la Academia al momento de conocer las nominaciones este año. “Mucha gente alzó la voz y cada cual tiene derecho a su propia opinión.Yo estoy viviendo estas nominaciones con mucha alegría y estoy disfrutándolas y agradecido con los colegas que me han escrito para felicitarme y que están felices por los demás nominados. Cada año hay gente que está feliz, que está triste o que está brava con el tema, por su puesto como industria siempre podemos mejorar, siempre podemos ser más abiertos, siempre podemos tener gente de todas las edades para que todo sea bien equitativo. Pero eso no le quita el mérito o la fuerza a la gente que ha trabajado muy fuerte estos meses para sacar mucha música con buen contenido”, declaró.

El cantante aseguró que a pesar de la polémica seguirá haciendo música de este género y contó que vienen varios sencillos, uno de ellos con su novia. “Igual sigo haciendo mucho reggaetón, de hecho acabo de lanzar a lado de Juanes una canción bien urbana y con vallenato, con mucho folclor colombiano llamada ‘Bonita’ y que ojalá podamos cantar en los Latin Grammys. También mi próximo sencillo va a ser un reggaetón y además una canción a lado de Tini”, añadió.