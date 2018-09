Sebastian Yatra recorrió la comuna 13 previo al Concierto de la Juventud

Desde las 3:00 de la tarde se abrirán las puertas de la tribuna Oriental del Estadio Atanasio Girardot, lugar al que llegarán 20 mil jóvenes de la ciudad a disfrutar del concierto de la Juventud que contará con la presentación de ChocQuibTown, Golpe a Golpe, Bomby, Heider González y Sebastian Yatra.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, resaltó el gesto que tuvo el artista Sebastian Yatra con la ciudad, quien donó los recursos de la presentación para ser invertidos en programas para los jóvenes.

Por su parte el artista destacó el talento que tienen los niños y jóvenes de Medellín, tras el recorrido que realizó en varias zonas de la comuna 13, donde compartió con la comunidad en compañía del alcalde de Medellín y el secretario de la Juventud Alejandro de Bedout.

Recomendaciones generales para disfrutar el Concierto VIVOS:

El acceso será únicamente con una boleta por persona.

La boleta NO tiene valor comercial

La tribuna habilitada es la Oriental que abrirá sus puertas 3:00 p. m. para dar inicio a las 4:00 p. m. las puertas de ingreso será desde la puerta 13 hasta la 22.

No está permitido el ingreso de alimentos líquidos y sólidos, paraguas con punta y bolsos grandes.

Podrán ingresar niños de 8 a 14 años con un adulto responsable.

No habrá venta, ni distribución de licor y cigarrillos.

El concierto finalizará 11:00 a. m.

El Sistema Metro habilitará la estación Estadio para prestar sus servicios hasta 12: 00 a. m.