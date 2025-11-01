Resumen: Seis integrantes de la banda 'Los de la 103' fueron capturados en operativos realizados en Medellín, Puerto Triunfo y Sincelejo. Son señalados de cometer 24 hurtos a residencias en el Oriente antioqueño y Fredonia, con pérdidas cercanas a mil millones de pesos. En el procedimiento se incautaron armas, municiones y estupefacientes.

¡Se les cayó el negocio! Capturan a peligrosa banda dedicada al hurto de residencias en Antioquia

En un contundente operativo coordinado por la Policía de Antioquia, fueron capturados seis presuntos integrantes de una estructura criminal conocida como ‘Los de la 103’, señalada de cometer múltiples hurtos a residencias en el Oriente antioqueño y en el municipio de Fredonia.

El gobernador Andrés Julián Rendón destacó a través de su cuenta de X (antes Twitter) el operativo en el que fueron capturados simultáneamente en Medellín, Puerto Triunfo y Sincelejo seis presuntos integrantes de la banda, entre ellos alias ‘Chumy’, ‘Wason’, ‘Arepas’, ‘Grande’, ‘Daniel’ y ‘Gordito’.

De acuerdo con la investigación, los seis detenidos son requeridos por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado, y serían los responsables de 24 robos a viviendas cometidos en lo corrido de 2025, con una cuantía aproximada de mil millones de pesos.

Durante el operativo, las autoridades también incautaron estupefacientes, armamento y municiones, elementos que reforzarían las evidencias en su contra dentro del proceso judicial.

El mandatario departamental reiteró que estos resultados son producto del trabajo conjunto entre la Policía, la Fiscalía y la Gobernación de Antioquia, y aseguró que las acciones contra las estructuras delincuenciales continuarán con toda la fuerza institucional.