¡Se les cayó el negocio! Capturan a peligrosa banda dedicada al hurto de residencias en Antioquia

Resumen: Seis integrantes de la banda 'Los de la 103' fueron capturados en operativos realizados en Medellín, Puerto Triunfo y Sincelejo. Son señalados de cometer 24 hurtos a residencias en el Oriente antioqueño y Fredonia, con pérdidas cercanas a mil millones de pesos. En el procedimiento se incautaron armas, municiones y estupefacientes.
En un contundente operativo coordinado por la Policía de Antioquia, fueron capturados seis presuntos integrantes de una estructura criminal conocida como ‘Los de la 103’, señalada de cometer múltiples hurtos a residencias en el Oriente antioqueño y en el municipio de Fredonia.
El gobernador Andrés Julián Rendón destacó a través de su cuenta de X (antes Twitter) el operativo en el que fueron capturados simultáneamente en Medellín, Puerto Triunfo y Sincelejo seis presuntos integrantes de la banda, entre ellos alias ‘Chumy’, ‘Wason’, ‘Arepas’, ‘Grande’, ‘Daniel’ y ‘Gordito’.
De acuerdo con la investigación, los seis detenidos son requeridos por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado, y serían los responsables de 24 robos a viviendas cometidos en lo corrido de 2025, con una cuantía aproximada de mil millones de pesos.
Durante el operativo, las autoridades también incautaron estupefacientes, armamento y municiones, elementos que reforzarían las evidencias en su contra dentro del proceso judicial.
El mandatario departamental reiteró que estos resultados son producto del trabajo conjunto entre la Policía, la Fiscalía y la Gobernación de Antioquia, y aseguró que las acciones contra las estructuras delincuenciales continuarán con toda la fuerza institucional.