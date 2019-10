“Se ha vuelto harto”, dice Paola Jara sobre cantar con Jessi Uribe

La cantante de música popular Paola Jara se confesó con la Revista Vea y afirmó que se ha vuelto “harto” hacer algo con Jessi Uribe, a raíz de los chismes del supuesto amorío que jamás han tenido.

“Últimamente, cuando nos ha tocado juntos, ya como que no provoca, qué pesar. El empresario y la gente quieren, que si tenemos un dúo, cantemos juntos, pero se ha vuelto harto. La verdad he evitado un poquito eso para no cruzarnos tanto en los conciertos”, confesó Paola en la publicación.

Jara también afirmó que Jessi se disculpó cuando empezaron los chismes y ella le respondió con reclamos y dijo que “él sabe que me duele de verdad la situación, qué lástima que a raíz de un trabajo que hicimos, que fue tan bonito, se haya generado un conflicto que nada que ver con lo que finalmente era nuestro propósito, que era simplemente unirnos para grabar una canción”.