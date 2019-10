Se cruzaron de nuevo ‘El Tino’ y Petro, esta vez estuvo de por medio hasta Andrés Escobar

El intercambio de Tweets entre el político Gustavo Petro y el exfutbolista Faustino Asprilla se reactivó este fin de semana.

Todo se volvió a encender tras una réplica de Petro a algunas cosas que sobre él dijo el Tino en una entrevista que concedió en días pasados a la emisora W Radio.

En dicha entrevista, Asprilla habla de un “odio personal” del senador hacia el expresidente Álvaro Uribe.

Pero todo tomó más fortaleza luego de que el senador le dijera al ‘Tino’ que si él hubiera sido futbolista y amigo del fallecido jugador Andrés Escobar, no hubiera “apoyado a sus asesinos”.

Aquí los trinos de ambos.

Pobre Tino. Ignora que yo no odio. El odio es un sentimiento bárbaro y prehistórico que se cura leyendo.

Pobre Petro. La lectura no siempre da conocimiento. Y usted que lee sabe que este no sólo llega por los libros. Pensar así es ignorancia. Y yo no apoyo ni a los asesinos de Escobar como jamás apoyaré los asesinos de magistrados o de Jose Raquel Mercado. https://t.co/USm91xPcUp

— Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) October 21, 2019