«SAW X» regresa con caras conocidas y más aterradora

Saw X o «el Juego del Miedo» está listo para devolver a caras conocidas que los fans estaban esperando con el estreno del trailer.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

La nueva Saw X es una nueva redención para conocer porque John (Jigsaw), busca venganza ya que se situá entre los acontecimientos sucedidos en SAW y SAW II, donde John, desesperado y enfermo por el dictamen de su avanzado cáncer, viaja a México para someterse a un tratamiento experimental y muy arriesgado con la esperanza de curarlo. Pero al parecer todo fue un timo de una terapia por lo que decide cobrar venganza. «El Juego del Miedo» como también es conocida, logró convertirse en franquicia al recaudar en total con sus nueve partes más de $900 millones de dólares, recordando que fue $1.4 millones de dólares el presupuesto asignado para la primera parte por lo que el resto ya es historia al demostrar que los fanáticos siempre esperan ser sorprendidos con una nueva entrega. El regreso de Shawnee Smith, interpretando a «Amanda Young» no da espera para estar en primera fila. Han pasado 19 años desde esa primera parte y ahora es tiempo de gritar de nuevo.

TRAILER SAW X / EL JUEGO DEL MIEDO 2023



Sigue más noticias de entretenimiento.