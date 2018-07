Savia Salud presentó avances frente a demanda contra el departamento y Ministerio de Salud

El gerente de la EPS Savia Salud, Juan David Arteaga Flórez, hizo referencia al proceso de demanda que se encuentra adelantando contra el departamento y el Ministerio de Salud por el pago de servicios No POS, hoy No PBS.

Destacó el gerente que con la llegada de los recursos que se reciben por el pago de servicios No PBS se puede aliviar un poco la Red Pública Hospitalaria, al tiempo que agregó que el proceso va en trámite y que se espera que el gobierno departamental entregue próximamente los recursos que requiere Savia Salud.

Dijo también, que solicitó al Ministerio de Salud, hacer un paquete que les permita tener los recursos antes del 31 de julio.

La demanda realizada al departamento de Antioquia, al Ministerio de Salud y a la Administradora de Recursos del Sistema (ADRES), se hizo con el fin que los tribunales y las altas cortes definan quién es el responsable del pago de cerca de 200.000 millones de pesos por los servicios No POS, que hoy son No PBS (Servicios y Tecnologías No contenidos en el Plan de Beneficios), lo cual se suma al déficit de la entidad.

Lea también: EPS Savia Salud demandaría al departamento, al ministerio de Salud y la ADRES, por pagos de NO POS