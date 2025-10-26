Sara Arango: la voz que abre corazones en el Atanasio Girardot

Resumen: Su nombre ya figura en el afiche oficial del evento, un reconocimiento que marca el inicio de un nuevo capítulo en su camino musical y ministerial.

En el corazón de Medellín, en la Iglesia Mahanaim Maranatha, floreció una joven llena de fe, talento y propósito: Sara Arango, una odontóloga egresada de la Universidad de Antioquia que, con su voz y su testimonio, ha inspirado a su comunidad y ahora conquista un escenario de talla nacional.

Hace unas semanas, la Secretaría de la Juventud de Medellín abrió una convocatoria especial a través de su cuenta oficial de Instagram, donde se buscaba elegir a la persona encargada de abrir uno de los conciertos cristianos más esperados del año. Decenas de jóvenes se postularon, pero fue Sara quien, con su carisma y su mensaje de esperanza, logró cautivar al público, alcanzando la mayor votación en redes sociales.

Su triunfo no solo refleja el respaldo de una comunidad que la admira, sino también el fruto de años de entrega al servicio de Dios y al arte. Con humildad y determinación, Sara Arango fue elegida para abrir el gran concierto de música cristiana que se llevará a cabo el 15 de noviembre en el emblemático Estadio Atanasio Girardot, compartiendo cartel con reconocidos artistas del género espiritual.

Sara representa a una generación de jóvenes creyentes que no temen levantar su voz para proclamar esperanza y valores desde la música. Su participación en este evento no solo es un logro personal, sino un testimonio vivo de que los sueños guiados por Dios encuentran siempre su momento para brillar.

El 15 de noviembre, cuando las luces del Atanasio se enciendan, una voz de la iglesia Mahanaim Maranatha alzará su canto para abrir el espectáculo que promete tocar los corazones de miles. Y será entonces cuando Medellín entera escuche lo que la fe y el talento pueden lograr cuando caminan de la mano.