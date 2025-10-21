¡Sabaneta da un paso histórico! Finaliza la demolición y arranca la nueva etapa del proyecto Plazoleta Central Inteligente

Resumen: La Alcaldía de Sabaneta concluyó la demolición del último predio donde se construirá la Plazoleta Central Inteligente, un proyecto que recuperará más de 11.900 metros cuadrados de espacio público en el corazón del municipio. Con este avance, comienza la fase constructiva de una obra que integrará zonas verdes, espacios culturales y tecnología al servicio de la ciudadanía.

La transformación del corazón de Sabaneta toma fuerza. Este 21 de octubre concluyó la demolición del último predio ubicado en el terreno donde se levantará la Plazoleta Central Inteligente, uno de los proyectos urbanos más importantes del municipio en los últimos años.

Con esta intervención, la Administración Municipal completó la etapa de preparación del lote, dando paso al proceso constructivo de un espacio pensado para la integración, la cultura y la modernización del centro de la ciudad.

La futura Plazoleta Central recuperará 11.941 metros cuadrados de espacio público y ofrecerá un entorno moderno, accesible y sostenible. El diseño contempla zonas verdes, mobiliario urbano, áreas para la recreación y la cultura, puntos de conectividad tecnológica y corredores peatonales amplios y seguros, pensados para fomentar la movilidad sostenible y el encuentro ciudadano.

El alcalde Alder Cruz celebró el avance de la obra y destacó su impacto en el desarrollo urbano del municipio. “Estamos listos. El paso a seguir es iniciar con la construcción de esta gran Plazoleta, que será un espacio para el encuentro, la cultura y el orgullo de ser sabaneteños”, afirmó el mandatario.

La Plazoleta hace parte de la estrategia de renovación del centro de Sabaneta, un plan que busca fortalecer la identidad local, mejorar la calidad de vida y ofrecer lugares dignos y funcionales para la comunidad. Además, el proyecto se plantea como un motor para dinamizar la economía local, impulsar la actividad cultural y recreativa, y consolidar un entorno más amable y seguro para residentes y visitantes.

El cierre de esta fase representa un nuevo avance en el proceso de transformación del municipio, orientado a crear una Sabaneta más moderna, conectada y pensada para la gente.