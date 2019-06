Rosalía pide tanto dinero por cantar que ni Madonna estuvo dispuesta a pagarlo

El talento de Rosalía nadie lo discute, pero de la cifra astronómica que cobra para cantar quizás sí, más cuando ni siquiera la reina del pop Madonna estuvo dispuesta a pagarla.

Así lo confesó la misma intérprete de “Vogue” quien confesó que quiso que la española cantara en la celebración de su cumpleaños número 60 en Marruecos. “En ese momento nadie sabía quién era… Pensaba que yo era la única persona que la conocía y pensé: ‘Oh, descubrí a alguien que nadie conoce. Voy a conseguir que venga’”, pero todo quedó en un simple deseo, pues al momento de contactarla empezaron a aparecer intermediarios tras intermediarios y cuando le dijeron la cifra final de lo que valía la presentación, Madonna solo dijo: “espera, espera, ¿qué?” y la cosa se quedó ahí.

Pero la diva pop no es la única que ha ventilado este tipo de información. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, publicó en Twitter que no logró tener a la cantante para las fiestas de la Virgen de San Lorenzo porque pedía nada más y nada menos que 500 mil euros por su show. La intérprete de “Con altura” desmintió lo dicho, pero Puente le respondió que sí había sido ese el valor que le habían exigido para pagar y hasta confesó que no estaba insinuando que no lo valiera, sino que no tenían cómo pagarlo.

De todos modos Rosalía es la sensación del momento e incluso a la misma Madonna aún le gustaría conocerla y quizás cantar con ella.