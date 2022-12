Rosalía, la primera artista femenina de habla hispana en la portada de Rolling Stone

in

Los Angeles (EE.UU.), 13 dic (EFE).- Rosalía se ha convertido en la primera artista femenina de habla hispana que protagoniza la portada de la revista musical Rolling Stone, que le dedica el reportaje principal de su número de enero por su disco «Motomami».

Titulado «Cómo Rosalía se convirtió en la superestrella más intrépida del pop», el artículo elogia la capacidad de la española para «resistir las presiones de la industria» y, «con habilidades camaleónicas y una visión valiente y profética de un mundo sin fronteras», grabar «uno de los álbumes más audaces de 2022».

«Ha estado viviendo años luz por delante de todos los demás, con la mente llena de conceptos que quiere probar y metas que quiere alcanzar y destinos a los que quiere llegar», subraya el texto, que habla de su «cristalización como reina embriagadora del pop global y provocadora desinhibida, tirando del ‘kitsch camp’ a las tradiciones sacrosantas sin miedo a las consecuencias».

El reportaje, que puede leerse tanto en la edición anglosajona como en la versión en español, es la última muestra de apoyo de esta prestigiosa y veterana revista, que incluyó como el cuarto mejor trabajo del año su «Motomami», solo por detrás de «Renaissance» de Beyoncé, «Un verano sin ti» de Bad Bunny y «Midnights» de Taylor Swift.

Rolling Stone también publicó recientemente un texto en el que defendió que lo último de Rosalía debería haber estado entre los discos candidatos a «mejor álbum» de la 65ª edición de los Grammy, a la que concurrirá nominada en dos categorías: «mejor álbum rock, urbano o alternativo latino» y «mejor vídeo musical de formato largo».

La mayoría de los medios de prestigio internacional han situado «Motomami» entre lo mejor de la cosecha musical de 2022, entre ellos The New York Times, NME, Pitchfork y The Guardian.

