Róbinson Díaz se despachó contra uribistas con quienes casó pelea en Twitter

El actor Róbinson Díaz encendió las redes con el polémico cartel con el que se dejó tomar foto en plena marcha del paro nacional y luego casó una pelea en Twitter contra uribistas y “derechistas” que terminó en un cruce interminable de insultos.

“La derecha solo para hacerme la paja” fue la frase que detonó todo el embrollo que terminó en pelea. El actor es conocido por ser muy directo a la hora de decir lo que piensa y a partir de ese momento empezó a responder con más tweets a aquellos que lo criticaron e insultaron por tal muestra política.

“¿Y el uribismo cómo se quita? Leyendo, pero sobre todo viajando, viajando mucho”, dice la caricatura que publicó después para dejar más claro su punto de vista y ya no había vuelta atrás, la pelea estaba casada, teniendo en cuenta que los insultos que recibió de centenares de usuarios fueron muchos.

Luego vinieron más trinos sobre el tema y remató con uno con el que sanjó de una buena vez la discusión. “Me valen tres hectáreas de mierda sus insultos! Quiero un país distinto al que me ha tocado vivir con esas ratas de políticos de derecha que ustedes apoyan! Ya no mas Uribismo! Nunca más!”, se lee en su perfil oficial de Twitter, donde también se ven varios retweets sobre el paro nacional.

Hablò el títere de Duque: el tal paro no https://t.co/SuFxF66YdV le importa el clamor de la gente. Solo habla de represion .Sin guerra no tiene programa ni va a hacer nada. Inepto!

Me valen tres hectáreas de mierda sus insultos! Quiero un país distinto al que me ha tocado vivir con esas ratas de políticos de derecha que ustedes apoyan! Ya no mas Uribismo! Nunca más!

— Robinson Diaz (@RobinsonDiazU) 22 de noviembre de 2019