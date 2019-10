Roberto Carlos reveló confidencias de los ‘galácticos’: “Luxemburgo nos quiso quitar el vino y la cerveza”

El exfutbolista Roberto Carlos concedió una entrevista en la cual realizó una serie de confesiones sobre cómo se vivió el vestuario de los galácticos’ del Real Madrid y cómo fue su relación con los diferentes entrenadores que pasaron el club.

En conversaciones para el programa de televisión ‘Camisola 11’ de Portugal el exlateral aseguró que el selecto grupo de jugadores conformado entre otros por Zidane, Ronaldo, Figo y Beckham, tenían mucho poder dentro del vestuario y sobre las decisiones del club.

En primer lugar se refirió a su relación con Vicente Del Bosque, el cual consideró como un amigo, explicando que este “nos entendía perfectamente, los entrenamientos de lunes y a veces de los martes eran a las 5 de la tarde, no los ponía a las 11 de la mañana porque casi nadie llegaba”.

Sin embargo las cosas no fueron tan amigables cuando llegó José Camacho al equipo a intentar cambiar las reglas: “en la época de los ‘galácticos’ éramos siete, era un peligro ese vestuario. siempre lo controlamos bien, teníamos buena relación, menos con Camacho que duró diez días”.

Según relató el jugador, este llegó muy serio al camerino y les solicitó a sus jugadores llegar a las 7:00 am del otro día para el entrenamiento, algo que obviamente no les gusto pues normalmente entrenaban a las 10:30 am, “hablamos con él para intentar cambiar el horario, nosotros teníamos nuestras costumbres”.

Una situación similar se presentó con el técnico brasileño Vanderlei Luxemburgo, quien de acuerdo al exfutbolista intentó quitarles la cerveza y el vino de las concentraciones.

“Teníamos la costumbre de llegar a la concentración, dejar las maletas en la habitación y tomarnos nuestra cerveza y nuestro vino antes de cenar. Encima de la mesa siempre había dos botellas de vino”, confesó Roberto Carlos.

Añadiendo que “Ronaldo y yo le dijimos ‘profesor, la gente aquí tiene sus costumbres, no vayas a quitar el vino y la cerveza antes de la cena porque vamos a tener problemas’. ¿Qué hizo?, quitó primero las cervezas y luego las botellas de vino. duro 3 meses”.