Ricky Martin, Roselyn Sánchez y Paz Vega presentarán los Latin Grammy 2019

La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación eligió al cantante ricky Martin y a las actrices Roselyn Sánchez y Paz Vega para ser los tres anfitriones de la gala de los Latin Grammy 2019.

Con varias publicaciones en sus redes sociales, los Latin Grammy hicieron pública esta noticia que le está dando la vuelta al mundo. Esta entrega número 20 de los premios estará al mando de este trío que nos ha deleitado con sus interpretaciones en el cine, la televisión y obviamente la música.

Roselyn y Paz no sorprenden en este rol, pues su belleza y buen performance ante las cámaras lo justifica, pero que Martin haya aceptado ser uno de los líderes de la transmisión sí es novedad, pues ya hace tiempo que no sigue libretos (desde su participación en el musical de ‘Evita’ en 2012) y estamos acostumbrados a verlo desde el escenario cantando o en la alfombra roja robando suspiros con su guapura y su look, no conduciendo el show.

Estos premios están en la boca de todos después de la polémica que desataron algunos exponentes del reguetón, quienes protestaron en redes sociales por no tener la participación que ellos esperaban en las nominaciones de este año. Queda esperar si después de esto, que muchos consideraron una “pataleta”, los artistas protestantes son convocados a presentar alguna categoría o a cantar en la gala, que sabemos desde ya tendrá momentos históricos.