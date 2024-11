“Blanquita, flaca y bajita”: revelaron chats del extranjero capturado en Miami que compró niñas de Medellín

Autoridades revelaron chats del extranjero que fue capturado el pasado 19 de abril, en el aeropuerto de Miami, antes de abordar un avión para Medellín, porque habría comprado menores de edad para abusarlas.

Correa tenía la intención de viajar a Medellín para abusar de dos niñas de 11 y 12 años, que fueron contactadas con anterioridad por medio de una persona dedicada al tráfico de menores.

“Le fueron halladas conversaciones donde ya había negociado a 4 menores entre los 11 y 12 años”, indicó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

“Blanquita, flaca y bajita”, estas eran las solicitudes que tenía el abusador de menores de edad, identificado como Stefan Andrés Correa.

Revelaron chats del extranjero y la proxeneta

El extranjero habría contactado con la mujer, quien sería la proxeneta en Medellín, para pedir niñas entre los 10 y 12 años, y les ofrecía una suma de $300 mil pesos, además de celulares de alta gama.

En una de las conversaciones, Correa le dice a la proxeneta: “Ya sabes mi gusto, flaquita”.

Además, le cuestionó si la menor está preparada para el ‘trabajo’: “¿Está lista para todo, me va a dejar llegar hasta el final o llorará y me pedirá que pare?”.

A lo que la proxeneta le responde: “Obviamente, ella lo va a hacer”.

Al final él pide a dos de las menores de edad para abusar de ellas.

“Ok, entonces, $300.000 para ti y $300.000 para ella y un iPhone 7 u 8 Plus. Necesitas estar en el baño, por favor, para que haya privacidad porque probablemente volverá a llorar del dolor. Así sabrá que no hay vuelta atrás. Ella tendrá que permitirme disfrutar y podrá intentar disfrutar ella misma. Si ella se porta bien y me cuida bien, podrás seguir trayéndola, y cada una recibirá 300k”.

Las autoridades revelaron que este hombre de 42 años, habría ingresado al país 45 veces para sostener relaciones sexuales con menores de edad.

Correa también fue acusado en Estados Unidos por “intento de tráfico sexual de un menor e intento de viajar para participar en conducta sexual ilícita”.

