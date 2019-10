Revelan video de Joaquin Phoenix insultando a un camarógrafo por llamarlo “Cher”

El actor Joaquin Phoenix quedó de una sola pieza cuando Jimmy Kimmel le mostró un video en el que se ve al protagonista de ‘Joker‘ insultando a un camarógrafo que habría empezado a decirle “Cher” durante la grabación de la película.

La entrevista corría sin ninguna novedad con algunas risas y mucha conversación. De un momento a otro, Kimmel le preguntó a Phoenix si había disfrutado la película, pues la carga dramática era muy pesada y él sin reparo dijo que sí, que le había encantado hacerla, pero acto seguido el conductor del show le mostró un video al actor en el que se ve de todas las formas menos feliz y complacido.

“El susurro constante, solo calla al amigo. Estoy tratando de encontrar algo real. Amigo. Lo siento. No es gran cosa. No es gran cosa. Sí, es un poco. Sé que empezaste la cosa de Cher, Larry. Burlándose de mí. Como si fuera una diva. Ni siquiera es un insulto. Cher, ¿de verdad? Cantante, actriz, bailarín, ícono de la moda: ¿cómo es eso un insulto? No puedo hacer esto, hombre”, dice Joaquín en medio de muchos insultos en el video caracterizado como el famoso Guasón.

Phoenix, muy incómodo y avergonzado, dijo que a veces hacer una película es muy intenso porque hay muchas personas en un espacio muy cerrado y se disculpó con el público por haber tenido que ver ese momento privado, además pidió disculpas públicas a “Larry” y le dijo que no debió susurrarle tantas cosas al oído mientras trataba de encontrar al difícil personaje dentro de sí.