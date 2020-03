Revelan la carta que la mamá de ‘El Chapo’ le envió al presidente de México

El Gobierno mexicano dio a conocer la carta que le envió la mamá de “El Chapo” Guzmán al presidente de ese país.

En la misiva, a madre de Joaquín El Chapo Guzmán, María Consuelo Loera, le pidió al presidente de Mexico, Andrés Manuel López Obrador, que interviniera por ella para poder visitar a su hijo en Estados Unidos, ya que le ha negado la visa humanitaria para ingresar a ese país.

En la carta, la mujer de 92 años de edad le insiste por ayuda a Obrador para poder visitar a su hijo: “Desgraciadamente tengo que informarle que las gestiones de su gobierno para que se me otorgara visa humanitaria para visitar únicamente a mi hijo Joaquín Guzmán Archivaldo Guzmán Loera me fue negada por el gobierno norteamericano. Deseo insistir sobre su apoyo para que se me permita visitar a mi hijo ya que mi edad avanzada, 92 años, y las enfermedades que me aquejan, así como mis grandes deseos de verlo ya que tengo más de 5 años sin verlo”, se lee en la carta.

Por otro lado la mujer también detalla que sus abogados han estado en contacto con los secretarios de Relaciones Exteriores de México, la Gobernación y la Fiscalía General de la República, para recoger las pruebas y demostrar la ilegalidad del envío del Chapo a Estados Unidos.

López Obrador dijo sobre su encuentro con la mamá del ‘Chapo’ que la señora merece “respeto”