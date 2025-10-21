Resumen: En Ituango, soldados del Batallón de Infantería N.° 10 y la Policía rescataron a una persona que al parecer había sido secuestrada por dos hombres armados. Durante la operación, los responsables fueron capturados, se incautó un revólver y varios celulares, y la víctima fue liberada ilesa. Este operativo refuerza la seguridad en el norte de Antioquia y demuestra la efectividad de las acciones conjuntas entre Ejército y Policía.

¡Rescate exitoso en Ituango! Ejército y Policía liberan a persona al parecer secuestrada y capturan a dos delincuentes

En una acción conjunta del Ejército Nacional y la Policía de Ituango, se logró el rescate de una persona que al parecer había sido secuestrada por dos sujetos armados en la vía de ingreso al municipio. El operativo forma parte del Plan de Campaña Ayacucho Plus, que busca proteger a la población civil y neutralizar amenazas en el norte de Antioquia.

Según informaron las autoridades, el incidente se originó cuando los soldados del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot fueron alertados sobre un ataque con arma de fuego contra un vehículo. La coordinadora de una institución educativa de Ituango se transportaba en el automóvil, que fue blanco de disparos indiscriminados por parte de los agresores.

Las tropas, en coordinación con la Policía Nacional, iniciaron una persecución inmediata del vehículo. Minutos después, lograron inmovilizarlo y capturar a los dos responsables, quienes portaban un revólver utilizado en el ataque.

Además, fueron incautados cuatro celulares que estaban en poder de los sospechosos. Durante la operación, se confirmó que los agresores mantenían posiblemente secuestrada a la víctima, quien pudo ser rescatada sin sufrir lesiones gracias a la rápida intervención militar y policial.

Este resultado operativo, además de garantizar la liberación de la persona afectada, representa un avance significativo en la reducción de factores de inseguridad e inestabilidad en la región, en un contexto donde el norte de Antioquia ha enfrentado amenazas constantes de grupos armados ilegales.

El material incautado y los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales, para que se adelanten los actos urgentes correspondientes.

El Ejército Nacional reiteró su compromiso de continuar con operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales para proteger a la ciudadanía, neutralizar las amenazas y garantizar la seguridad de los habitantes de Antioquia.