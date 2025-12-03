Menú Últimas noticias
    La mascota porta la pañoleta de la foto

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Requiere medicación URGENTE! «Saira» desapareció por Mayorca y su vida está en peligro

    Resumen: Saira está enferma con hemoparásitos y necesita continuar un tratamiento médico delicado que no puede interrumpirse.

    Minuto30.com .- Se solicita ayuda inmediata para encontrar a la perrita “Saira”, quien se extravió la tarde de hoy, 3 de diciembre de 2025, aproximadamente a las 3:00 p.m. en el sector de Mayorca, entre los municipios de Envigado y Sabaneta.

    La búsqueda es crítica, pues Saira está enferma con hemoparásitos y necesita continuar un tratamiento médico delicado que no puede interrumpirse.

    Su familia se encuentra en un estado de gran angustia, ya que la vida de Saira corre peligro sin su medicación. Se pide a los residentes y transeúntes de la zona de Mayorca, Envigado y Sabaneta que presten especial atención y reporten cualquier avistamiento de la perrita.

    Cualquier información que pueda conducir a su paradero es vital para que Saira pueda retomar su tratamiento. Por favor, comuníquese urgentemente a través de WhatsApp: 3045757406.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


