Resumen: Saira está enferma con hemoparásitos y necesita continuar un tratamiento médico delicado que no puede interrumpirse.

¡Requiere medicación URGENTE! «Saira» desapareció por Mayorca y su vida está en peligro

Minuto30.com .- Se solicita ayuda inmediata para encontrar a la perrita “Saira”, quien se extravió la tarde de hoy, 3 de diciembre de 2025, aproximadamente a las 3:00 p.m. en el sector de Mayorca, entre los municipios de Envigado y Sabaneta.

La búsqueda es crítica, pues Saira está enferma con hemoparásitos y necesita continuar un tratamiento médico delicado que no puede interrumpirse.

La mascota porta la pañoleta de la foto

Su familia se encuentra en un estado de gran angustia, ya que la vida de Saira corre peligro sin su medicación. Se pide a los residentes y transeúntes de la zona de Mayorca, Envigado y Sabaneta que presten especial atención y reporten cualquier avistamiento de la perrita.

Cualquier información que pueda conducir a su paradero es vital para que Saira pueda retomar su tratamiento. Por favor, comuníquese urgentemente a través de WhatsApp: 3045757406.