Reportan detonación en la planta de potabilización de Rionegro, EPM dice que no se afectó el servicio de agua

Este viernes 3 de abril EPM informó que a eso de las 11:00 a.m. se presentó una pequeña detonación en la captación en el río Negro, en la planta de potabilización de Rionegro, en el municipio del Oriente antioqueño.

Tal y como detalló la empresa, el incidente, que ocurrió mientras uno de los contratistas realizaba labores en el proceso de potabilización, no causó afectación a personas ni a los equipos de la infraestructura y no compromete la prestación del servicio a los rionegreros.

“En este momento no está previsto interrumpir el servicio de acueducto en el municipio de Rionegro, que se presta de manera normal. La Compañía hace un llamado a la comunidad para que no almacene agua y haga un consumo eficiente del agua para no impactar el sistema de acueducto”, expresó EPM a través de un comunicado.

Después de lo ocurrido la empresa aseguró que garantizará el abastecimiento de agua potable en este municipio del oriente antioqueño, invitando a sus usuarios a que hagan uso responsable del preciado líquido durante el fin de semana e inicio de semana santa.