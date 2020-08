La multinacional de consolas de videojuegos Xbox se suma al lanzamiento de WW84.

Inspiradas en la armadura de la Mujer Maravilla, Xbox presentó tres consolas para celebrar el esperado lanzamiento WW84 /Mujer Maravilla 1984, la película protagonizada por Gal Gadot, que se verá en el mes de octubre 2021. Aficionados a los videojuegos y fans del cine, serán atrapados para disfrutar lo que algunos consideran ya piezas de colección de la Mujer Maravilla.

La primera es la ‘Xbox One X Wonder Woman Golden Armor Console’ fue diseñada con hojas de oro de 24 quilates, con una imagen que recuerda al traje utilizado por Gal Gadot representando a Diana Prince. La cual no estará a la venta sino que se llevará a una subasta de “Together for Her”, iniciativa de la actriz Charlize Theron Africa Outreach Project, que apoya a mujeres violentadas en tiempos de confinamiento covid-19. La noticia para los fanáticos es que Xbox anuncia en su twitter que si quieren ganarse la ‘Wonder Woman Lasso of Truth Xbox One X Console’, sólo necesita darle un like o retuitear el post en donde se anuncia el sorteo en la cuenta de Xbox en twitter: desde el 25 de agosto hasta el 17 de septiembre de 2020. Así que desde Minuto 30, invitamos a la comunidad geek a participar y ganas a que nos cuentes la historia.