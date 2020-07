‘Wonder Boy’ el niño maravilla

La historia nos ha presentado dos “Wonder Boy” pero parece que uno está ganando atención.

Debemos recordar en la historia que Wonder Boy “es el nombre de dos personajes” que han aparecido como superhéroes en los cómics publicados por Quality Comics y DC Comics. El original era un extraterrestre que apareció en National Comics. El segundo fue un viajero del tiempo de un futuro alternativo que apareció en Team Titans, este último ha cobrado fuerza en los últimos días por las licencias creativas ante la muerte de George Floyd. Todo parece indicar que DC, desempolvará toda la artillería para rescatar sus personas basados en referencias afroamericanas. Wonder Boy es otro de los consentidos de los cuales, ilustradores han dado paso a sus aventuras como Luciano del Vecchio quien lanzó en sus redes lo que será una nueva aventura.

Wonder Boy apareció en Wonder Woman # 188, historia de Phil Jiménez, quien presentó un carácter llamado Bobby Barnes (sobrino Trevor Barnes). En la historia, Bobby era un fan de la Mujer Maravilla, quien la sigue por un día. Al final ella, lo presenta con un “Niño Maravilla” con la camiseta de su logo y le invita a Temiscira para una celebración. El segundo “Boy Wonder” debutó en equipo de los Titanes # 19 en abril de 1994 publicado por DC Comics . Apareció en el pasado junto con varios otros Titanes de un futuro alternativo y se quedó en la tierra con ellos bajo un supervisor militar. Ahora, la pregunta es saber cómo será el impacto y si este nuevo recomienzo genera un interés por las minorías afroamericanas, impulsadas por que se restituyan sus derechos como comunidad sin animo de ofender, acepten la historia de los comics en los que son representados con valores de justicia, defensa de la humanidad sin distingo color o raza y presentados como superhéroes.

“Representation is only meaningful when it’s accurate.” We’re looking at 5 DC Hero moments that made race real for black readers. https://t.co/ptWAxN2sYq pic.twitter.com/2txKspHYcp

— DC Universe (@TheDCUniverse) July 13, 2020