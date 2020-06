‘Marvel Comics’ cancela 53 portadas

Atención fanáticos de los comics en junio, Marvel hará un movimiento especial.

Marvel Comics, tomó la determinación de cancelar lo que ellos llaman “portadas alternativas” de sus historias. Es decir, varios cómics que estaban listos para llegar a las tiendas con más de una portada ahora se publicarán con una sola referencia, limitando a los coleccionistas pero aliviando el bolsillo para las book store, que podrán ajustar inventarios este mes y posibilita un nuevo comienzo en tiempos de covid -19.

De esas portadas que se esperaban tuvieran varias referencias, los fandom ya tenían sus ojos puestos en Morbius, “el Vampiro Viviente“, película que Sony Pictures aplazó para el 2021 protagonizada por Jared Leto. En páginas de fanáticos de los comics recuerdan que gracias la serie de “variant covers“, “la editorial de C.B. Cebulski consiguió el pasado mes de Marzo convertir el estreno de la serie de Spiderwoman en la más vendida“.

Otros títulos que tenían la expectativa para coleccionistas eran:

Miles Morales: Spider-Man #19 #35

Black Cat #13

Black Widow #3

Cable #4

Champions #3

Conan the Barbarian #17

Daredevil #22

Deadpool #8

Doctor Doom #9

Dr. Strange #7

Fantastic Four #23

Guardians of the Galaxy #6

Spider-Woman #4 Thor #7

Venom #27

Venom #28

Wolverine #5