Los Superhéroes están en Netflix

La plataforma Netflix ha sido reseñada como la líder en catálogo de superhéroes de ficción y animación.

Los temas de superhéroes están de moda y más que son los favoritos de toda la familia. Es por eso, que se viene haciendo un listado de plataformas digitales en donde Netflix, es la reina de todas al abarcar héroes de ficción animados o live action (en carne y hueso). He aquí algunos títulos más importantes que han sido puestos en un Top 10 y pueden encontrarlos para compartir en casa o ver en sus dispositivos digitales una buena dosis de acción de los comics a la gran pantalla o la televisión por varios días, semanas o meses.

Este es el resumen de la Casa Netflix

Avengers es el primero del Top Netflix por lo que ha generado al ser la película de mayor número de superhéroes en una sola y la más taquillera de todos los tiempos.

The Punisher (2 temporadas): La historia del duro policía Frank Castle, quien después de ver asesinada a su familia se vuelve un gran “Castigador” del Crimen. Se habla que podría estar en la gran pantalla de nuevo al saltar de esta serie al cine.

The Amazing Spider-Man con Tobey Maguire quien se enfrente a el “Lagarto” fue una buena adaptación a pesar que otros afirmen que Tom Holland y Andrew Garfield sean mejores por lo que por ahora acá debes conformarte con este primer arácnido del cine de este siglo. Se rumora que los tres se reencontrarán en una película Sony de multiuniversos.

Watchmen fue un gran comic de Alan Moore y el ilustador Dave Gibbons del cual se hizo una magistral película y hay una serie en la actualidad HBO. Una sociedad donde los superhéroes de la vida real hace mucho tiempo que están prohibidos y un gran héroe el Dr. Manhattan que los hará reflexionar entre otros de la historia.

Iron Man es ya un clásico no solo en los comics sino la actuación de Robert Downey Jr. Tony Stark donde se confunde su personalidad. Dirigida por Jon Favreau / “Happy Hogan” su mayordomo de confianza en el filme, dejó claro que Marvel Studios no jugaba a hacer películas las sabía hacer.

El Batman de Nolan es de por si una muestra que los personajes de DC que van más allá de un comic y este director logró adentrarnos al pensamiento del superhéroe, la lealtad de Alfred su mayordono y estar alerta de lo cruel que pueden ser los villanos de Ciudad Gótica.



The Umbrella Academy es también una de esas series que nos muestran que hay héroes de todo tipo donde para formarse cada uno propone sus reglas y personalidades. Una temporada y es una serie de culto.

Otras series, películas y animados como Transformers, Lego Avengers, Superman, The Nex Avengers, Capitán América, Luke Cage, Dark Devil y One Punch Man entre otros que no terminaríamos de nombrar permiten ver que este mercado geek no parará en el tiempo y Netflix será la casa de una gran factoría de superhéores por varias décadas.