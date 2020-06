Júbilo DC Comics: Zack Snyder libera adelanto de ‘Snyder Cut’

Estallaron las redes de fans DC Comics con el “primer adelanto” que el Director Zack Snyder hizo de su versión de Justice League.

“Es real y no se podía quedar más contentos“, así festejaron fanáticos de la Liga de la Justicia con el primer vistazo de “Snyder Cut“, la versión del director Zack Snyder, que se estrenarán en HBO MAX en el 2021. La llegada de “Darkseid” villano de DC Comics, motivó a que aplaudieran más a lo que será la versión íntima que por motivos de cambios creativos de proyectos no mostrará la versión de tomas que había dejado originalmente.

El adelanto, muestra a la Diana Prince, “la Mujer Maravilla” ante un grabado en una pared que deja entrever la historia de un ser maligno ancestral enemigo de Superman que fue creado por el escritor y artista Jack Kirby. El villano apareció por primera vez en los comics de la serie “Superman’s Pal Jimmy Olsen” # 134 antes de hacer su primera aparición completa en la serie ilustrada impresa “Forever People # 1“. Ahora lo que sigue es esperar más detalles y anticipos oficiales del director y HBO MAX, quienes tienen un hit en sus manos para todos los fans de las historietas de los superamigos y el hombre de acero.

Anticipo Oficial de Zack Snyder

First ever sneak peek at JL. Get ready for more at DC FanDome. @hbomax #releasethesnydercut #DCFanDome pic.twitter.com/WIWwFo4Xnt

— Zack Snyder (@ZackSnyder) June 18, 2020