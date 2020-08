Epic Games saldrá de aplicaciones Apple

Fanáticos de Epic Games, sorprendidos por noticia de eliminación en plataformas Apple.

Con el comunicado en twitter, Epic Games, compartió que Apple “pondrá fin a todas las cuentas de ellos y restringirá el uso de todas las herramientas de desarrollo para iOs y Mac”, lo que ha creado el primer cisma de los video juegos en tiempos de pandemia. Una de las razones que aduce la “Manzana” es que no hay seguridad para sus usuarios en sus dispositivos y por eso Fortnite de la App Store, Epic Games. presentó una denuncia ante un juzgado de California (Estados Unidos) en la que exige que Apple no tome “acciones adversas” contra Epic como la eliminación de sus cuentas.

Esta pelea dicen algunos será importante, ya que como es bien sabido Epic con Fortnite son generadores de pauta que posiblemente ha molestado a Apple quien afirma que: “la idea es mantener la empresa como parte del Programa de Desarrolladores de Apple y sus aplicaciones en la Tienda. El problema es que Epic ha creado un sistema para sí mismo que se puede remediar fácilmente si envían una actualización de su aplicación que la revierta para cumplir con las pautas que acordamos y que han sido igual para todos los desarrolladores. No haremos una excepción con Epic porque no creemos que sea correcto anteponer sus intereses comerciales a las pautas que protegen a nuestros clientes”. En resumen, el meollo es un millonario negocio de Epic Games, quienes anunciaron el cambio de su método de pago en las plataformas de descarga de aplicaciones de Google y Apple”, de forma que la transacción se realizara directamente con Epic con el objetivo de evitar la comisión del 30% que cobran los gigantes tecnológicos”. Por el momento esto hace que los usuarios no puedan descargar actualizaciones y el esperado capítulo 4 no lo puedan disfrutar.

Apple removed Fortnite from the App Store and has informed Epic that on Friday, August 28 Apple will terminate all our developer accounts and cut Epic off from iOS and Mac development tools. We are asking the court to stop this retaliation. Details here: https://t.co/3br1EHmyd8

