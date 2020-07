Fanáticos de DC Comics, están listos para disfrutar de la Primera Convención DC exclusiva de sus historias.

Con altas y bajas, todo parece indicar que la Comic Con Internacional de San Diego en casa, no ha colmado las expectativas con algunas de sus actividades al estar disperas o no tuvieron popr parte de los expositores más detalle en hacerlas más amigables o impactantes. Ahora, las miradas est´n puestas en el “DC FANDOME” que se llevará a cabo el 22 de agosto, el cual ofrece desde su web diferentes mundos por visitar. El estreno de Wonder Woman 84, protagonizada por Gal Gadot y que se espera que se estrene el 12 de octubre, tendrá un panel exclusivo para conocer detalles de la película.

Si quiere saber de Superman, Batman, la Mujer Maravilla y Aquaman entre otros el “DC FANDOME” esperar superar las expectativas de Comic Con San Diego al ser también digital pero no con tantas actividades que lo que hicieron fue separar públicos. Desde ya los interesados puede entrar a http: www.dcfandome.com.

Welcome to the #DCFanDome! Explore every corner of the DC Multiverse with a Global Virtual Experience on August 22. https://t.co/dS318qb5nv pic.twitter.com/8SlOGim8ZS

— DC (@DCComics) June 16, 2020