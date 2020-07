David Dobrik roba atención de Robert Downey Jr

El influencer eslovaco David Julian Dobrik, logró que Downey Jr. le enviará un mensaje.

David Dobrik es una celebridad en los videblog en los que incluye los videojuegos y películas. Desde hace varios días, estaba aburrido en confinamiento y expresó que quería algo que le sacara de aburrición para tener un momento especial. En broma dijo que compararía un traje de Iron Man, muchos no le creyeron y hasta se burlaron de él. Para sorpresa de muchos, con la frase “esperé 3 meses para que esto llegara por correo jajajaja” y ambientado en la música de AC/DC, desfiló con el tarje de Iron Man. En Tik Tok el joven multimillonario, había dicho: “Esto es 100 por ciento mi cosa favorita”, “Me costó un poco más de $ 10,000. Sé que suena estúpido, pero una vez que lo veas, lo entenderás “.

La sorpresa para David es que el propio Tony Stark, Robert Downey Jr. contestó en sus redes “cuidado con eso pero no demaciado” lo que hizo saltar de felicidad a Dobrik que pagó $10.000 dólares por el traje. Un sueño para los fanáticos Marvel que Jr. se fijará por un momento en estos días de covid en él.

I waited 3 months for this to come in the mail hahahah pic.twitter.com/pd0YuSvapl

— DAVID DOBRIK (@DavidDobrik) July 18, 2020