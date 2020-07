Comic Con San Diego la Fiesta Geek 2020

Con 51 años de historia, la Comic Con San Diego arranca virtual por Covid-19.

Los fanáticos de los Comics y Universo Geek, nunca se imaginaron ver desde la comodidad de su casa , la Comic Con Internacional de San Diego, California desde los Estados Unidos. Un sueño para muchos que nunca habían asistido y para otros una tristeza porque era el espacio para vivir una Fiesta Geek 2020 más importante del planeta. Considerado también el evento número del entretenimiento por los estrenos de series de televisión, estrellas invitadas y presentación de nuevos artículos (action figures, camisetas, afiches y miles objetos de la cultura geek) además de avances cinematográficos.

Comic Con San Diego, contará hasta el 26 de julio más de 350 paneles y programas planificados estarán disponibles en YouTube, más una serie de actividades en redes asociadas. Es importante que es necesario suscribirse al canal oficial del evento, tal y como han anunciado los responables de la Comic-Con en Twitter. La ausencia de Marvel Studios por el aplazamiento de sus películas es uno de los lunares y que DC Comics se alejará para hacer su propia feria virtual en contadas semanas. Minuto 30, tiene amigos cercanos que nos han compartido algunas exclusivas de action figures que serán vendidos online en la Comic Con como el homenaje Jurassic Park, Avengers y comics homenaje a Jack Kirby, el ilustrador que hiciera dupla e historia con Stan Lee.

Join your fellow con-goers for this year’s #ComicConAtHome watch parties – powered by Scener. Chat and watch together in Scener’s virtual movie theater. To see the screening schedule and RSVP, visit https://t.co/psLnCmphlR. See you there! pic.twitter.com/b9MVVcseqT

