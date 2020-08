Cambios en el DC Fandom de DC Comics

Atención! El DC Fandom la Convención de los Superamigos, tendrá dos partes, la primera el 22 de agosto y la segunda el 12 de septiembre.

Quedan ya pocas horas y días para el DC Fandom, la convención Warner que tendrá las principales noticias de Batman, Superman, la Mujer Maravilla, Aquaman, Flash y otros superhéroes en los comics, la televisión y el cine. Como está previsto, el 22 de agosto, DC FanDome: Hall of Heroes se llevará a cabo, manteniendo la fecha originalmente programada. La cual en la página en la dirección https://schedule.dcfandome.com, los fanáticos pueden hacer su calendario y agenda de los paneles que deseen ver para asistir a las primicias que se tendrán por ejemplo: el anuncio de Joker 2 como una sorpresa por parte de Warner Bros donde todos quieren ver a Joaquin Phoenix compartir la noticia, Gal Gadot, The Batman y Zack Snyder con su esperaba versión de la Liga de la Justicia ( Snyder’s Cut Justice League).

Los nuevos cambios es que el 12 de septiembre, DC FanDome, se extenderá en una segunda parte, llamada “DC FanDome: Explore The Multiverse”. Alex J. Fox, coordinador de la página “Fans de Superman Colombia“, nos hace la diferencia que la segunda jornada “es más experiencia de usuario con artistas de cómics y enfocada en el público infantil que sigue DC Superhero Girls y Teen Titans Go!”. Regresando a Hall of Heroes, que será el 22 de agosto y que comenzará a las 10 a.m., Fox, comparte también “tendrá lugar dentro del mismo una arena virtual diseñada por Jim Lee. En lugar de la programación publicada anteriormente, que tenía varios paneles presentados en horarios superpuestos, el evento ahora será una presentación de ocho horas de duración, disponible para que los fans vean hasta tres veces durante 24 horas. El nuevo horario ya está disponible en https://schedule.dcfandome.com”. Hay que tener en cuenta el impacto del DC Fandome es que hace parte de la experiencia de multimedia impulsada por AT&T asociado a Warner Bros. Importante destacar que dos películas animadas de Superman y Deathstroke además de trailers especiales de avances, tienen en vilo a los fans.