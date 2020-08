Los fanáticos de los anime tendrán la oportunidad de vivir un canal en Youtube, sin restricciones y barreras idiomáticas.

Los Estudios de Anime, Toei Animation, Kodansha, Nippon Animation, Tezuka Productions, Shogakukan-Shueisha Productions y Shinei Animation acaban de apostarle que serán los reyes del Youtube con un canal abierto que logre impactar con 300 millones de visitas que los fanáticos, disfruten con más de 3.000 títulos que estarán disponibles antes del 2022. Según la revista Variety, la ambiciosa apuesta de estos estudios los más consagrados del anime, es conquistar el mundo con un contenido que también estará subtitulado en inglés en primera instancia y que logre sumar a la industria de este género que el año pasado $ 20 mil millones de dólares en ganancias.

AniLog (AnimeLog), nombre que lleva la plataforma, distribuirá solo animaciones con licencia oficial y operará como un canal que las familias pueden disfrutar juntas, generando una seguridad debido a que existen variedades de anime con contenidos sexuales explícitos. Lo primero que se verá en este nuevo canal también en chino es el lanzamiento de la serie Black Jack, basada en un famoso manga de Osama Tezuka, y que fue transmitida en la década de 2000 por Yomiuri TV; y Future Boy Conan, un anime de 1978 codirigido por Hayao Miyazaki y producido por Nippon Animation.

Japan’s Top Studios To Collaborate And Launch Free Youtube Channel To Stream Anime

Launched on Friday, Animelog (or Anilog) is available in Japan only as of now, but plans are to launch it worldwide with 3,000 titles subtitled in both English and Chines… https://t.co/Md4q9wXwAR pic.twitter.com/i7HKHNcdbC

